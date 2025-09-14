النص الأصلي
عراقجي يعلن عن احتمال عقد اجتماع آخر مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

اعلن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي عن احتمال عقد اجتماع آخر مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
رمز الخبر: ۷۱۸۷۳
تأريخ النشر: 13 September 2025

قال عراقجي، في تصريح له : "من المحتمل عقد اجتماع آخر مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وهذا الامر يتوقف على قرار أوروبا".

وأشار إلى مفاوضات القاهرة، قائلاً: "كانت هذه المفاوضات جادة للغاية، والمفاوضات التي تجري بعد الحرب، والتي تمر فيها صور الشهداء لحظة بلحظة امام انظار المرء، ليست مفاوضات سهلة ولا مكان للضحك ايضا فيها".

يذكر انه تم اخيرا ابرام اتفاق في القاهرة بين وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي برعاية وزير الخاجية المصري بدر عبدالعاطي، حول كيفية التعامل بين ايران والوكالة اثر التطورات الحاصلة بعد العدوان الصهيوني الاميركي على ايران ومن ضمنه قصف المنشآت النووية الايرانية.

