هجوم إسرائيل على قطر جاء نتيجة ربط الأمن بأمريكا/الدول العربية عاجزة عن الرد الإنتقامي

يعتقد رئيس مركز العلوم السياسية في جامعة (آلاباما) الأميركية، البروفيسور"نادر انتصار"، أن هجوم إسرائيل على مقر حماس في قطر يشكل درساً آخر لإيران التي تفكر في خطوتها التالية.

رئيس مركز العلوم السياسية في جامعة (آلاباما) الأميركية في مقابلة خاصة مع "تابناك":

القسم الدولي لموقع "تابناك": استهدفت إسرائيل مقر قيادة حماس في الدوحة، قطر، بغارة جوية. وقع الهجوم بالتزامن مع مناقشة وفد حماس اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.

كما نُسِّقت الهجمات على قادة حماس في الدوحة من قِبَل الولايات المتحدة. وأضافت الدول العربية في هذا الصدد: "ندين الهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدف قطر، ونؤكد تضامننا الكامل في مواجهة هذا الهجوم".

كما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها بشأن هجوم الكيان الصهيوني على قطر: "تدين المملكة العربية السعودية بشدة الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية". وفي هذا الصدد، أكد محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم، دعم بلاده الكامل لقطر.

وأكد أن المملكة العربية السعودية ستبذل كل ما في وسعها لدعم أشقائها في قطر، وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها.

في هذا الصدد، أجرى مراسل تابناك مقابلة مع رئيس مركز العلوم السياسية في جامعة (آلاباما) الأميركية، البروفيسور"نادر انتصار"، وفيما يلي نصها:

هاجمت إسرائيل مقر قيادة حماس في الدوحة، قطر. وجاء هذا الهجوم، وفقًا لمصادر إخبارية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن، وموافقتها عليه. ما دلالة هذا؟

كان هذا الهجوم أمرًا طبيعيًا وروتينيًا بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة. وهناك أدلة دامغة على أن كلاً من نتنياهو وترامب يستخدمان المفاوضات كذريعة لشن هجمات عسكرية، حتى ضد أهداف في دول تربطهما بها علاقات ودية.

وهذا أيضًا درس آخر لإيران، التي تُفكر في خطوتها التالية. ففي قرارات السياسة الخارجية، لا يُمكن أبدًا استبدال السياسة القائمة على الواقعية والحزم بالتفكير التفاؤلي.

زار الرئيس الأمريكي قطر خلال أول زيارة خارجية لدونالد ترامب إلى منطقة الخليج الفارسي. والآن، يبدو أن ترامب قد منح نتنياهو تفويضًا مفتوحًا لاستهداف حتى الدول التي يُفترض أن تستثمر ثرواتها الطائلة في الولايات المتحدة. كيف سيؤثر هذا على تعامل دول الخليج الفارسي مع الولايات المتحدة؟

هذا درسٌ قيّم للدول العربية التي ربطت مستقبل ورفاهية شعوبها بعربة واشنطن. إذا كانت دولةٌ مثل قطر، التي تربطها علاقاتٌ راسخةٌ بواشنطن، وتستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الخليج الفارسي، تُنتهك سيادتها بهذا الشكل المتهور من قِبل ما يُسمى براعيها، فعلى الدول الأخرى التي تمر بظروفٍ مماثلة أن تُعيد النظر في استقرارها وأمنها المستقبلي. مع ذلك، لا أعتقد أن هذه الدول تمتلك القدرة أو البصيرة الكافية لتصور أمنها خارج فلك واشنطن.

أدانت الإمارات والسعودية هجوم إسرائيل على قطر، في حين كانت الرياض مرشحةً أيضًا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. الآن، يبدو أن دول الخليج الفارسي ستكون أكثر قلقًا بشأن هيمنة إسرائيل في المنطقة. ما تقييمكم؟

هذه الإدانات ليست سوى لفتةٍ عاطفية. هذه الإدانات لا تُحقق شيئًا يُذكر في الساحة السياسية الدولية الواقعية والقاسية.

دعوني أكون واضحًا هنا. هذه دول ضعيفة تقبلت منذ زمن الهيمنة الإسرائيلية في المنطقة، بينما تواصل ازدواجية المعايير.

لا أُصدّق كلام الأنظمة العربية الحاكمة في الخليج الفارسي. فلننتبه لأفعالهم، لا لأقوالهم وتصريحاتهم الفارغة.

علّقت قطر وساطتها في المحادثات بين إسرائيل وحماس عقب هذا الهجوم. ما تأثير ذلك على مسار حرب غزة؟

كما ذكرتُ سابقًا، كانت المحادثات تكتيكًا إسرائيليًا لتشتيت الانتباه، لكسب المزيد من الوقت لترسيخ مكانتها في غزة، ومواصلة سياسة التطهير العرقي، ليس في غزة فحسب، بل في الضفة الغربية أيضًا.