حذّر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، في رسالة إلى الحكومات الإسلامية، من أن عقد اجتماعات المؤتمر الإسلامي دون نتائج عملية قد يؤدي إلى تشجيع الكيان الصهيوني على ارتكاب اعتداءات جديدة.
تأريخ النشر: 13 September 2025

لاريجاني يحذر الحكومات الإسلامية من اجتماعات غير مثمرة

حذّر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، الحكومات الإسلامية في رسالة نشرها على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من أن عقد اجتماعات المؤتمر الإسلامي دون نتائج عملية قد يؤدي إلى تشجيع الكيان الصهيوني على ارتكاب اعتداءات جديدة، ودعاها إلى تشكيل "مركز عمليات مشترك" لمواجهة هذا التهديد.

واستمر لاريجاني في انتقاد عقد اجتماعات المؤتمر الإسلامي ومجلس الأمن دون نتائج عملية، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات بمثابة إصدار أوامر بشن عدوان جديد على الكيان الصهيوني.

ودعا لاريجاني إلى تشكيل "مركز عمليات مشترك" لمواجهة جنون الكيان الصهيوني، مضيفًا: "مثل هذا القرار قد يزيد من قلق الكيان ويدفعه إلى تغيير أوامره".

ونصح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الحكومات الإسلامية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المسلمين الفلسطينيين المظلومين والجوعى، واتخاذ قرارات فعّالة على الأقل لمنع تدميرهم.

