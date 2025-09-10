النص الأصلي
أعلن أسطول الصمود العالمي أن منظمة الطوارئ الإيطالية "إيميرجنسي" (غير حكومية)، سترسل سفينتها المخصصة للإنقاذ "لايف سبورت"، للانضمام إلى أسطول الاغاثة المتجه إلى قطاع غزة.
تأريخ النشر: 06 September 2025

سفينة إنقاذ إيطالية ضخمة تنضم إلى "أسطول الصمود" المتجهة لقطاع غزة

أعلن أسطول الصمود العالمي أن منظمة الطوارئ الإيطالية "إيميرجنسي" (غير حكومية)، سترسل سفينتها المخصصة للإنقاذ "لايف سبورت"، للانضمام إلى أسطول الاغاثة المتجه إلى قطاع غزة.

وأوضح الأسطول، في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس : إن منظمة الطوارئ الإيطالية إيميرجنسي، سترسل سفينتها المخصصة للإنقاذ (لايف سبورت)، البالغ طولها 51 مترا، للانضمام إلى الأسطول المتجه إلى غزة.

وأضاف : تُستخدم السفينة الايطالية عادة في عمليات إنقاذ المهاجرين بالبحر المتوسط لكنها ستقدم هذه المرة دعما طبيا ولوجستيا.

وتنضم السفينة بذلك إلى الأسطول الذي يضم عشرات القوارب ومئات الأشخاص من 44 دولة، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ.

وفي وقت سابق، أعلن أسطول الصمود العالمي، انضمام "ماندلا مانديلا" حفيد الزعيم الجنوب أفريقي الراحل "نيلسون مانديلا" إلى قافلة الأسطول.

ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن قافلة أخرى ستنطلق من تونس الأحد المقبل، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة.

ويتألف الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

