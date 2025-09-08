مدير الصحة العالمية يحذر من استمرار المجاعة في غزة

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، الجمعة، من استمرار المجاعة في قطاع غزة، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف هذه الكارثة، مشيرًا إلى أن 370 شخصا على الأقل استشهدوا بسبب الجوع في القطاع المحاصر والمدمر منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال غيبريسوس -خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة في جنيف-: “إنها كارثة كان يمكن لإسرائيل أن تتجنبها وتستطيع وقفها في أي لحظة”.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت في 22 آب/أغسطس أن حالة مجاعة تسود بعض مناطق قطاع غزة، في حين ادعت إسرائيل عدم حصول مجاعة.

وأضاف غيبريسوس: “منذ بدء الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قضى 370 شخصا على الأقل بسبب سوء التغذية في غزة، بينهم أكثر من 300 خلال الشهرين الأخيرين”.

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية، أن “الناس يموتون من شدة الجوع، فيما الغذاء الذي يمكن أن ينقذهم موجود في شاحنات على مقربة منهم”.

ورأى أن “تجويع المدنيين كأداة حرب هو جريمة حرب لا يمكن القبول بها أبدا”، و”يهدد بشرعنة استخدامه في نزاعات مقبلة”.