عراقجي يعلّق على صمت الغرب حيال تطوير الترسانة النووية للكيان الصهيوني

في تعليقه على صمت الغرب حيال توسيع الترسانة النووية للكيان الصهيوني، اكد وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، بأن صمت هؤلاء سيفقدهم كامل المصداقية حتى للتصريح بشأن موضوع حظر الانتشار النووي.
تأريخ النشر: 06 September 2025

واضاف عراقحي في تدوينة باللغة الانجليزية نشرها اليوم عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي : ايران لطالما حذرت من ان هاجس الغرب فيما يخص انتشار السلاح النووي بالمنطقة، مفبرك بامتياز.

وتابع وزير الخارجية : إن المشكلة، من وجهة نظر هؤلاء، لا تكمن في وجود أو توسّع ترسانات الأسلحة النووية، بل في من يسمح له بتحقيق التقدم العلمي، حتى وإن كان ذلك في إطار برنامج نووي سلمي.

واوضح : لذلك، ليس مستغربا بأن يسود صمت مطبق في الغرب تجاه التوسع السافر للترسانة النووية الوحيدة في منطقتنا، اي الأسلحة النووية التي يحوز عليها حليفهم المتورط بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

واكمل عراقجي تدوينته، مؤكدا : ربما الترويكا الاوروبية وامريكا تنكر ذلك، لكن صمت هذه الدول سيفقدها كامل المصداقية للتصريح حتى بشأن موضوع حظر الانتشار النووي.

