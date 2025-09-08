العميد فدوي: أمريكا فشلت في جميع مؤامراتها ضد إيران

أكد نائب قائد الحرس الثوري الإسلامي، العميد علي فدوي في إشارة إلى المؤامرات الأمريكية المختلفة ضد نظام الجمهورية الإسلامية المقدسة، أن عداءات أمريكا المستمرة منذ 47 عامًا لم تُكتب لها النجاح.

على هامش مراسم وداع وتقديم قائد فيلق كربلاء في مازندران، أشار العميد علي فدوي إلى المكانة التاريخية والدور الخالد لأبناء هذه المحافظة في الدفاع عن الثورة الإسلامية، وقال: لطالما كانت محافظة مازندران في طليعة توفير الكوادر للجبهات، بما يفوق احتياجات البلاد. سواءً خلال الدفاع المقدس أو في مناطق الدفاع الأخرى، لم يكن هناك نقص في الكوادر، وقد أرسلت هذه المحافظة بفخرٍ كوادرًا تفوق الحاجة إلى جبهات المقاومة.

وأضاف: إنه لشرفٌ عظيم أن ينتظر آباء وأمهات مازندران بدء العملية لإرسال أبنائهم إلى الجبهة. هذه الروح دليل على إيمان شعب هذه المنطقة وبصيرته ووفائه لمبادئ الإسلام والثورة، وهذا الدرب مستمر بقوة.

الدور البارز لأبناء مازندران في الدفاع الأخير عن المقاومة

وفي إشارة إلى حروب جبهة المقاومة الأخيرة، قال العيمد فدوي: في الحرب الأخيرة، قدمت مازندران شهداء؛ حيث استشهد ما يقرب من 50 شهيدًا من أبناء هذه المحافظة في مختلف ميادين العمليات. كان هؤلاء الشهداء من مختلف وحدات الحرس الثوري، بما في ذلك القوات الجوية والصاروخية والمدرعة والدفاعية والبرية. كان لأبناء مازندران حضورٌ جادٌّ وفعالٌ في جبهات الدفاع عن الثورة في المنطقة ومواجهة جبهة الاستكبار.

عداء أمريكا وحلفائها ضد الثورة الإسلامية بدأ منذ الأيام الاولى لانتصارها

وقال نائب قائد الحرس الثوري، مستعرضًا 47 عامًا من العداء المستمر للاستكبار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية: منذ الأيام الأولى لانتصار الثورة الإسلامية، بدأ عداء أمريكا وحلفائها؛ شنّت الولايات المتحدة أول عملية عسكرية ضدنا في فبراير/شباط 1978 في كردستان، ولكنهم لم يُفلحوا حتى اليوم فحسب، بل فشلوا مرارًا وتكرارًا، وذلك لأننا أدينا واجباتنا، وقد حدّد الله، بناءً على وعده، أفضل النتائج للأمة الإيرانية.

وأكّد على أهمية الإيمان بالوعود الإلهية، قائلاً: "نؤمن بأن وعد الله حق. والنتائج بيد الله، لكن شرط تحقيقه هو أداء الواجبات الملقاة على عاتقنا، وإذا أدينا واجباتنا على أكمل وجه، فقد ضمن الله النصر. هذه قاعدة قرآنية، وقد أثبتتها تجربتنا الممتدة لـ 47 عامًا".