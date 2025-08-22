وزير الدفاع: الصاروخ الإيراني الجديد سيستخدم ردا على المغامرة المحتملة للعدو

أشار وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد الطیار "عزيز نصير زاده" إلى الرقابة الإعلامية التي مارسها الکیان الصهيوني خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوما والتي لم تسمح بتصوير الضربات الصاروخية الإيرانية وقال: لدينا صواريخ بقدرات أفضل بكثير من ذي قبل، والتي سيتم استخدامها للرد على أي مغامرات محتملة للعدو.

وقال العميد "عزيز نصير زاده" على هامش اجتماع مع جمع من الملحقین العسكريین الأجانب في طهران بمناسبة "يوم الصناعة الدفاعية" : في الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا، لم تواجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الکیان الصهيوني فحسب، بل كانت جميع القدرات اللوجستية والاستخباراتية والداعمة للولايات المتحدة حاضرة في هذه الحرب.

وأضاف أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تعتمد إطلاقا على المعدات الأجنبية خلال الدفاع المقدس الذي استمر 12 يوما، وكل ما تم استخدامه في الحرب كان من صنع الصناعات الدفاعية للبلاد، وشاهد العالم أن الصواريخ التي استخدمت أصابت أهدافها بالكامل وألحقت أضرارا كبيرة بالعدو الصهيوني.

وقال: على الرغم من أن الرقابة الإعلامية التي فرضها الکیان الصهيوني لم تسمح بتصوير الضربات الصاروخية الإيرانية بشكل كامل، إلا أن المعلومات حول هذه الضربات انتشرت تدريجيا، مما يدل على قدرات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولدينا قدرات أقوى بكثير في استخدام صواريخنا مقارنة بالماضي الذي لم يتم استخدامها.

وأضاف أن الصواريخ التي استخدمت في حرب الـ 12 یوما صنعتها وزارة الدفاع قبل سنوات وقال: اليوم صنعنا ونمتلك صواريخ تتمتع بقدرات أكثر من الصواريخ السابقة، وإذا قام العدو الصهيوني بمغامرة أخرى فسنستخدم هذه الصواريخ بالتأكيد.

وتابع قائلاً: استخدم الکیان الصهيوني كامل قدراته الدفاعية، التي يعتبرها أقوى دفاع، خلال حرب الـ 12 یوما، بما في ذلك أنظمة ثاد، وباتريوت (MIM-104 Patriot)، والقبة الحديدية، وآرو ورغم كل هذه الأنظمة، لم يتمكن الکیان الصهيوني في الأيام الأولى من الحرب من منع إصابة سوى حوالي 40% من صواريخنا لكن في الأيام الأخيرة من الحرب، أصابت 90% من صواريخنا أهدافها، مما کان يدل على زیادة خبرتنا وتراجع قدرات العدو الدفاعية ولو استمر هذا الاتجاه لكانت للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية اليد العليا بالتأکید.

واعتبر الدبلوماسية الدفاعية إحدى الطرق السلمية للتواصل العسكري والدفاعي، وقال: سيكون لدينا علاقات دبلوماسية دفاعية مع الدول الصديقة، وفي هذا الإطار لدينا علاقات جيدة مع معظم دول العالم، ولهذا السبب تعد الدبلوماسية الدفاعية إحدى الاستراتيجيات الرئيسية لوزارة الدفاع.