أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي ان جميع الدول التي تدعم الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال أو سعت لتبرير هذه الجريمة شريكة فيها.

بقائي: اى دولة تدعم العدو الصهيوني شريكة في جريمة العدوان/ هذه حرب ضد الانسانية وعلى الجميع إدانتها

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "اليوم هو اليوم الرابع من دفاعنا الوطني ضد عدوان صارخ..بينما كان شعبنا منشغلاً بالتحضير لعيد كبير، استهدف الكيان الصهيوني أرضنا بشتى أنواع الأسلحة الأمريكية. أتقدم بأحر التعازي لجميع العائلات والشعب الإيراني وأحرار العالم في هذه الجريمة واستشهاد هذا الشعب العظيم. ستبقى ذكرى كل فرد من هؤلاء الأعزاء محفورة في تاريخ إيران المجيد".

وأضاف بقائي: "جميع الدول التي دعمت هذا الكيان بأي شكل من الأشكال أو سعت لتبرير هذه الجريمة شريكة في هذه الجريمة"، مبينا: "سنخوض معركة شرسة بقوتنا وسنواصلها بقوة. ردنا على هذا الكيان هو دفاع مشروع وفقًا للقانون الدولي والعقل والمنطق".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن عدوان الكيان الصهيوني على إيران لم يأتِ من فراغ. يجب ألا ننسى الجرائم التي تحدث في الضفة الغربية وغزة و أراضي الدول الإسلامية تحت احتلال الكيان".

وصرح: "على مجلس الأمن القيام بواجباته. إن الازدواجية في الكلام والحديث الذي يبرر العدوان، ويساوي بين موقف المعتدي والدولة المعتدى عليها، ويدعو إيران إلى ضبط النفس، ليس إلا نفاقًا وعدم تحمل المسؤولية".

وتابع بقائي: "استهدفت هجمات هذا النظام منشآت سكنية ونووية إيرانية في نطنز وأصفهان. قام الكيان الصهيوني باغتيال شخصياتنا العسكرية ومواطنين إيرانيين أبرياء وعلماء نوويين، وقتل الإيرانيين وهم في منازلهم".

فيما يتعلق بتوقعات إيران من المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الصديقة كالصين وروسيا ودول المنطقة، قال بقائي: "هذه الحرب ليست موجهة ضد إيران فحسب، بل هي ضد الحضارة الإنسانية. إنها ليست حرب دولة عادية بسبب نزاع إقليمي أو مشكلة أيديولوجية. إنها حرب تشنها كيان محتل وعنصري ضد بلد متجذر في ترابها منذ آلاف السنين. هذه الحرب تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وتتعارض مع سيادة القانون. كل دولة، تؤمن بالالتزامات الدولية والتعايش السلمي على المستوى الدولي، ملزمة باتخاذ إجراءات لوقف هذه الجريمة ومحاسبة هذا الكيان".

وتابع قائلًا: "نتوقع من جميع الدول، الإقليمية والصديقة، وخاصةً تلك ذات النفوذ والحضور في هيكل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ومجلس الأمن، أن تستخدم كل قوتها وسلطتها لإصدار قرارات ملزمة ضد هذا الكيان. هذا عدوان، ولا ينبغي تبريره بأي شكل من الأشكال. هذا العدوان الذي ينفذه الكيان الصهيوني ليس سوى عمل عدواني ينتهك ميثاق الأمم المتحدة".

وأكد بقائي: "هذا اختبار لجميع الدول لمعرفة رد فعلها على تمرد هذا الكيان وخروجه السافر على القانون، والذي تاريخه واضح للجميع".