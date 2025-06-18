استشهاد 7 من القادة البارزين لقوة الجوفضائية للحرس الثوري برفقة الشهيد حاجي زاده‌

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي عن استشهاد 7 من القادة البارزين في القوة الجوفضائية التابعة له صباح يوم الجمعة 13 حزيران/يونيو كانوا برفقة قائد القوة الشهيد العميد حاجي زادة.

تعزي العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني وتهنئي استشهاد 7 من القادة البارزين في القوة الجوفضائية التابعة له صباح يوم الجمعة 13 حزيران/يونيو كانوا برفقة قائد القوة الشهيد العميد حاجي زادة.

وجاء في بيان الحرس الثوري: "الاستشهاد الظالم والمشرف لمجموعة من القادة البارزين في القوة الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية (رفاق اللواء العظيم الشهيد اميرعلي حاجي زاده) من كبار جنرالات الشهداء: "محمود باقري، داود شيخيان، محمد باقر طاهر بور، منصور صفر بور، مسعود طيب، خسرو حسني، وجواد جرسرا"

وأضاف: على الرغم من أن استشهاد هؤلاء القادة الأبرار ترك جرحًا غائرًا في قلوب الشعب الإيراني والقوات المسلحة، إلا أن دمائهم الطاهرة، بلا شك، لم تُقوِّ شجرة الثورة الإسلامية الراسخة فحسب، بل زادت من عزم الشعب الإيراني العظيم وأبنائه الثوريين على مواجهة الصهيونية العالمية وداعميها من الخبثاء والمجرمين.

وتابع: "الكيان الصهيوني المحتل الوحشي محكوم عليه بالزوال والهلاك، وبرفع راية الجهاد والشهادة ومواصلة طريق الشهداء المقدس، بعون الله وقوته، سيتحقق وعد الله تعالى: «إِنَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعِیدًا * وَنَرَاهُ قَرِیبًا».