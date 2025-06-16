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محلل إسرائيلي: في نهاية المطاف نضطر ان نتوسل إيران لوقف إطلاق النار

دقّت الهجمات الإيرانية المدمرة على الأراضي المحتلة ليلة أمس ناقوس الخطر في تل أبيب. ويقول محلل أمني إسرائيلي بارز إن استمرار الصراع مع إيران قد يدفع الكيان الإسرائيلي إلى التوسل لوقف إطلاق النار.
رمز الخبر: ۷۱۵۲۶
تأريخ النشر: 15 June 2025

کتب الخبير الإسرائيلي والمحلل في قضايا الأمن في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوسي ميلمان، يوم الأحد في تحليله للضربات الإيرانية المدمرة على الكيان الإسرائيلي قائلا: "لم تدم النشوة الأولية طويلاً. صباح الجمعة، سألت نفسي: هل كان من الضروري حقًا بدء حرب، وخاصة مع إيران؟"

وأضاف: "تاريخياً، كان الشيعة مستعدين للمعاناة. وقد ذكرت استعدادهم للتضحية، وهو ما أظهروه أيضاً خلال حرب الاستنزاف التي استمرت ثماني سنوات مع العراق".

وحذر المحلل الإسرائيلي الحكومة الاحتلال الصهيوني من استمرار المواجهة مع إيران، قائلاً: "أوصي بأن نخفف الأضرار ونتوجه إلى ترامب لوقف هذا الجنون باتفاق معقول، وإلا فإننا سنضطر إلى التوسل لوقف إطلاق النار، وهو ما لن تقبله إيران"

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي أن الهجمات الإيرانية الشرسة على الكيان الصهيوني خلال الـ48 ساعة الماضية تسببت في خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة في تل أبيب وحيفا ومناطق أخرى.

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محلل إسرائيلي: في نهاية المطاف نضطر ان نتوسل إيران لوقف إطلاق النار
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