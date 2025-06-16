بزشكيان: إذا استمرت الاعتداءات فستكون هناك ردود أشدّ إيلاماً وقوة في انتظار المعتدين

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه إذا استمرت الاعتداءات فستكون هناك ردود أشدّ إيلاماً وقوة في انتظار المعتدين.

في اتصال هاتفي بين رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس وزراء العراق، أكّد الرئيس الإيراني أن العدوان الصهيوني على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي انطلق من الأجواء والأراضي التابعة لدولة صديقة وشقيقة، يُعدّ تجليًا واضحًا لطبيعة هذا الكيان الإجرامية والعدوانية ولعدم اكتراثه بكافة القوانين والأعراف الدولية المعترف بها.

وشدّد الرئيس الإيراني على أنه إذا لم يتم التصدي الحازم والجماعي لهذا النهج الآثم من قبل الأمة الإسلامية، فإن بلدانًا أخرى في المنطقة لن تكون بمنأى عن عدوان هذا الكيان في المستقبل القريب.

وأضاف: "لم نكن البادئين بالحرب، لكننا رددنا بكل صلابة، وإذا تكررت الاعتداءات، فلتتوقع قوى العدوان ردودًا أشد إيلامًا وحزمًا."

من جانبه، قدّم رئيس الوزراء العراقي تعازيه باستشهاد عدد من القادة العسكريين والمواطنين الأبرياء الإيرانيين جراء العدوان الصهيوني، مؤكدًا: "نقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في خندق وجبهة واحدة، وندين بشدة على جميع المستويات الاعتداءات التي يمارسها الكيان الصهيوني."

واعتبر السوداني أن رد إيران على هذا العدوان يشكّل مصدر فخر واعتزاز.