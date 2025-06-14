قائد الثورة: القوات المسلحة الإيرانية ستجعل الكيان الصهيوني الخبيث بائسا يرثى له

اكد قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ان القوات المسلحة الإيرانية ستجعل الكيان الصهيوني في حال يرثي لها.

وجه قائد الثورة الإسلامية مساء اليوم الجمعة خطابا متلفزا إلى الشبعب الايراني قال فيها: "ستعمل القوات المسلحة الإيرانية بقوة وستجعل الكيان الصهيوني الخبيث في حال يرثى عليه".

وشدد قائد الثورة الاسلامية: "فليطمئن الشعب أن الكيان لن يفلت من العقاب ولن يكون هناك أي تقصير في عقابه".

وفي ما يلي النص الكامل:

بسم الله الرحمن الرحيم

أحيي شعبنا العزيز والكبير. وأبارك وأعزّي الشعب الإيراني وعوائل الشهداء الأعزاء، من القادة والعلماء، الذين ارتقوا شهداء في هذا الحدث الأليم، والذي كان ثقيلاً على قلوب الجميع، وكذلك المدنيين الأعزّاء الذين قضوا، وأسأل الله تعالى أن يرفع درجاتهم ويشمل أرواحهم الطاهرة بعنايته الخاصة.

وأما النقطة التي أحببت أن أشاركها مع شعبنا العزيز فهي أن الكيان الصهيوني ارتكب خطأً جسيماً، وزلّةً كبرى، وخطوة خاطئة تماماً، وعواقبها – بعون الله – ستدمره وتجعله يندم.

الشعب الإيراني لن يتغاضى عن دماء شهدائه الأعزاء، ولن يصمت عن انتهاك أجواء بلاده.

قواتنا المسلحة على أتمّ الاستعداد، والمسؤولون في البلاد وجميع أبناء الشعب يقفون خلفهم.

اليوم صدرت رسائل موحدة من جميع التيارات السياسية والشرائح المختلفة في البلاد، وكلهم يشعرون أنه يجب مواجهة هذا الكيان الإرهابي الخبيث والوضيع بكل قوة.

يجب أن يُواجَه بالقوة، وبإذن الله، سيُواجَه بالقوة، ولن يكون هناك أي تهاون. ستكون الحياة مريرة لهذا الكيان، ولا شك في ذلك. لا يظنّوا أنهم ضربوا وانتهى الأمر؛ لا، هم من بدأوا، وهم من أشعلوا نار الحرب. لن نسمح لهم بأن يخرجوا سالمين من هذه الجريمة الكبرى التي ارتكبوها.

ومن المؤكد أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ستوجه ضربات قاسية لهذا العدو الخبيث.

والشعب هو السند والداعم لنا، والداعم لقواته المسلحة، وإن الجمهورية الإسلامية – بإذن الله – ستنتصر على الكيان الصهيوني. فليعلم شعبنا العزيز هذا الأمر، وليطمئن تماماً، أن لن يكون هناك أي تقصير في هذا الشأن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.