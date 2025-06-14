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فی رسالة الى قائد الثورة؛

القائد العام للحرس الثوري: سنفتح قريباً أبواب جهنم أمام الكيان الصهيوني

أكد القائد العام للحرس الثوري الجديد، اللواء محمد باكبور ان القوات المسلحة الايرانية ستفتح قريباً أبواب جهنم امام الكيان الصهيوني المجرم.
رمز الخبر: ۷۱۵۲۱
تأريخ النشر: 13 June 2025

أعلن اللواء باكبور قال في رسالته الى سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي: "أتقدم إلى سماحتكم بأسمى آيات العزاء والتهنئة في استشهاد جمع من القادة المجاهدين البارزين في القوات المسلحة وعدد من العلماء النوويين والنساء والأطفال الأبرياء، في الهجوم الإرهابي الذي شنّه الكيان الصهيوني المجرم، سائلاً الله تعالى أن يجزيكم خيراً على ثقتكم الغالية بهذا الجندي المخلص للوطن".

وأضاف: "أغبط نفسي، كخادم لشعب إيران العزيز، على حسن عاقبة وسعادة أولئك الشهداء، وأجدد عهدي كحامل لتراث الحرس الثوري المجيد، بأن أواصل ـ مع إخوتي المجاهدين ـ العمل من أجل رفعة الحرس، والدفاع عن الثورة الإسلامية والشعب الإيراني العظيم، والانتقام لدماء الشهداء الطاهرة".

وتابع اللواء باكبوء: "إن الجريمة التي ارتكبها اليوم الكيان الإرهابي الصهيوني من انتهاك للأمن القومي والسيادة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تمرّ دون ردّ. وكما وعد القائد العظيم، فإن هذا الكيان الإجرامي واللاشرعي، وبفضل التدابير الحكيمة والحاسمة لسماحتكم، وبتكاتف رفاق السلاح الأبطال في الجيش وسائر أركان القوات المسلحة، وبتضحيات جنود الحرس الثوري، سيُمنى بمصير مرير ومؤلم ستكون له تبعات جسيمة ومُدمّرة".

وأكد في الختام|: "بالاتكال على الله تعالى، واستناداً إلى وعد إمامنا وقائدنا العزيز، سنعمل جاهدين على القصاص لدماء القادة، والعلماء، والشعب الذي روى الأرض بدمائه، وسنفتح قريباً أبواب جهنم في وجه هذا الكيان القاتل للأطفال. والحمد لله قاصم الجبارين، مُبير الظالمين".

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