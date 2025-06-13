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استشهاد اللواء باقري في العدوان الصهيوني على ايران
استُشهد رئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري خلال العدوان الصهيوني على ايران.
رمز الخبر:
۷۱۵۱۹
تأريخ النشر:
13 June 2025
استُشهد اللواء محمد باقري، رئيس أركان القوات المسلحة، قبل ساعات إثر الهجوم الصهيوني.
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