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استشهاد اللواء باقري في العدوان الصهيوني على ايران

استُشهد رئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري خلال العدوان الصهيوني على ايران.
رمز الخبر: ۷۱۵۱۹
تأريخ النشر: 13 June 2025

استُشهد اللواء محمد باقري، رئيس أركان القوات المسلحة، قبل ساعات إثر الهجوم الصهيوني.

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استشهاد اللواء باقري في العدوان الصهيوني على ايران
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