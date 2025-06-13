النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۹مشاهدات
‍ پ

قائد الثورة الاسلامية: على الكيان الصهيوني ان يتتظر مصيرًا مريرًا وعقابا شديدا

في أعقاب العدوان الذي ارتكبه الكيان الصهيوني ضد إيران فجر اليوم، أصدر قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، رسالة وعد الكيان الصهيوني بعقوبة شديدة.
رمز الخبر: ۷۱۵۱۷
تأريخ النشر: 13 June 2025

في أعقاب الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد بلدنا فجر اليوم الجمعة، أصدر قائد الثورة سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، رسالة إلى الأمة الإيرانية.

جاء في نص الرسالة هو كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأمة الإيرانية العظيمة!

فجر اليوم أطلق الكيان الصهيوني يده القذرة والدموية على جريمة ضد بلدنا الحبيب، كاشفاً عن طبيعته الشريرة أكثر من أي وقت مضى من خلال ضرب المراكز السكنية، فينبغي للكيان الصهيوني أن ينتظر عقابًا شديدًا.

ولن تتخلى عنه اليد القوية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية إن شاء الله.

في العدوان الإسرائيلي ارتقى قادة وعلماء إلى مرتبة الشهادة وسيباشر خلفاؤهم وزملاؤهم مهامهم فوراً.

‏بهذه الجريمة أعد النظام الصهيوني لنفسه مصيراً مريراً ومؤلماً وسوف يناله حتماً.

السيد علي خامنئي

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
استشهاد اللواء باقري في العدوان الصهيوني على ايران
استشهاد القائد العام للحرس الثوري الاسلامي وعدد من العلماء
قائد الثورة الاسلامية: على الكيان الصهيوني ان يتتظر مصيرًا مريرًا وعقابا شديدا
عدوان صهيوني على إيران/ استشهاد عدد من المواطنين والقادة العسكريين والعلماء
بقائي يدين استخدام الوكالة من قبل ثلاث دول أوروبية وأميركا كأداة ضد إيران
مندوب إيران: نهج واشنطن سيؤسس لسابقة سلبية تثير الشكوك حول حقوق الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الذرية
إیران تدين قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها وترد عليها فورا
كمالوندي: سنزيد التخصيب بشكل لافت
مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتبنى قرارا ضد إيران