عدوان صهيوني على إيران/ استشهاد عدد من المواطنين والقادة العسكريين والعلماء

نفذ الكيان الصهيوني فجر اليوم الجمعة عدة غارات على مناطق مختلفة في العاصمة طهران وعدد من المحافظات في ايران بما فيها مبان سكنية حيث ادى الى استشهاد عدد من المواطنين والقادة العسكريين والعلماء.

شن الكيان الصهيوني فجر اليوم الجمعة غارات متعددة على مناطق مختلفة في ايران بما فيها العاصمة طهران حيث ادى هذه الغارات الى استشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء و المواطنين بمن فيهم القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي.

تعليق الرحلات في مطار الإمام الخميني (رض)

وقالت العلاقات العامة لمدينة مطار الإمام الخميني (رض) في بيان لها: "لم يحدث أيّ أمر في محيط المطار حتى الآن، ولكن في الوقت الراهن وحتّى تقوم منظمة الطيران المدني بتحديد الموقف لنا، فقد تمّ تعليق الرحلات مؤقتًا بانتظار اتضاح الظروف".

سماع دوي انفجارات في عدة محافظات

وفي أعقاب الانفجارات التي شهدتها عدة مناطق في طهران، أشارت التقارير إلى سماع دوي انفجارات في عدة محافظات أخرى، بما في ذلك كرمانشاه ولرستان.