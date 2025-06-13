اكد مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان نهج واشنطن سيؤسس لسابقة سلبية قد تثير الشكوك حول حقوق الدول الأعضاء في الوكالة بموجب النظام الأساسي.

مندوب إيران: نهج واشنطن سيؤسس لسابقة سلبية تثير الشكوك حول حقوق الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الذرية

قال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي اليوم الخميس ردا على القرار الغربي السياسي ضد ايران في مجلس المحافظين: "مشروع القرار يجب أن يستند فقط إلى مصدر موثوق وغير مثير للجدل".

وأضاف نجفي: "الاعتماد على معلومات مستمدة من مصادر مفتوحة أو استخبارات مقدمة من نظام معين للأمانة العامة يتعارض مع مبدأ الموضوعية".

وتابع مندوب إيران: "نهج واشنطن سيؤسس لسابقة سلبية قد تثير الشكوك حول حقوق الدول الأعضاء في الوكالة بموجب النظام الأساسي".

وختم نجفي بقوله: "إيران ترفض بشكل قاطع أي ضغط أو وساطة تهدف إلى تقويض سيادتها وستدافع عن مصالحها الوطنية واستقلالها وكرامتها".