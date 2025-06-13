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مندوب إيران: نهج واشنطن سيؤسس لسابقة سلبية تثير الشكوك حول حقوق الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الذرية

اكد مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان نهج واشنطن سيؤسس لسابقة سلبية قد تثير الشكوك حول حقوق الدول الأعضاء في الوكالة بموجب النظام الأساسي.
رمز الخبر: ۷۱۵۱۴
تأريخ النشر: 12 June 2025

قال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي اليوم الخميس ردا على القرار الغربي السياسي ضد ايران في مجلس المحافظين: "مشروع القرار يجب أن يستند فقط إلى مصدر موثوق وغير مثير للجدل".

وأضاف نجفي: "الاعتماد على معلومات مستمدة من مصادر مفتوحة أو استخبارات مقدمة من نظام معين للأمانة العامة يتعارض مع مبدأ الموضوعية".

وتابع مندوب إيران: "نهج واشنطن سيؤسس لسابقة سلبية قد تثير الشكوك حول حقوق الدول الأعضاء في الوكالة بموجب النظام الأساسي".

وختم نجفي بقوله: "إيران ترفض بشكل قاطع أي ضغط أو وساطة تهدف إلى تقويض سيادتها وستدافع عن مصالحها الوطنية واستقلالها وكرامتها".

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