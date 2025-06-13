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كمالوندي: سنزيد التخصيب بشكل لافت

اعلن المتحدث باسم منظمة الطاقاة الذرية الايرانية، بهروز كمالوندي انه ردا على القرار المعاد الذي اصدره مجلس المحافظين ان إيران ستزيد تخصيب اليورانيوم وستشغل مجمعاً ثالثاً للتخصيب.
رمز الخبر: ۷۱۵۱۲
تأريخ النشر: 12 June 2025

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، بهروز كمالوندي في اشارة الى القرار الذي صوت امريكا والتروئيكا الاوروبية ضد ايران في مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إیران ستزيد تخصيب اليورانيوم وستشغل مجمعاً ثالثاً للتخصيب".

وأضاف كمالوندي: "الظن بأن الضغوط السياسية قد تدفع إيران إلى التراجع عن مواقفها الصحيحة هو خطأ استراتيجي".

وشدد المتحدث باسم الطاقة الذرية الايرانية: "حذرنا مسبقاً بأننا سنعدل إجراءاتنا في حال اتخاذ أي قرار معادٍ لإيران".

ختم كمالوندي بقوله: "سنُطوّر أجهزة تخصيب اليورانيوم من الجيل الأول إلى الجيل السادس وسنزيد التخصيب بشكل لافت".

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