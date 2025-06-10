الهلال الأحمر الایراني يدين استيلاء الكيان الصهيوني على سفينة مادلين

أدانت جمعية الهلال الأحمر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية استيلاء الكيان الإسرائيلي المحتل على سفينة مادلين التي تحمل مساعدات إنسانية متجهة إلى غزة.

أدانت جمعية الهلال الأحمر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية استيلاء الكيان الإسرائيلي المحتل على سفينة مادلين التي تحمل مساعدات إنسانية متجهة إلى غزة.

وقالت الجمعية، إن هذا العمل غير القانوني وغير الأخلاقي واللاإنساني للغاية الذي أقدم عليه كيان الاحتلال الصهيوني، بالاستيلاء على سفينة تحمل مساعدات إنسانية لشعب غزة المظلوم والمحاصر، لا يُعد انتهاكًا واضحًا للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي ومواثيق حقوق الإنسان العالمية فحسب، بل يُمثل وصمة عار أخرى على جبين هذا الكيان القاتل والمجرم.

إن استمرار حصار غزة ومنع دخول المساعدات الحيوية مثال واضح على العقاب الجماعي وانتهاك المبادئ الأساسية للقانون الإنساني، وهو ما يُمكن اعتباره جريمة ضد الإنسانية.

إن جمعية الهلال الأحمر في جمهورية إيران الإسلامية، بصفتها عضوًا فاعلًا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وحاملة لواء المساعدات الإنسانية في المنطقة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تدعو المؤسسات الدولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمم المتحدة، والهيئات المعنية الأخرى، إلى اتخاذ تدابير فعّالة ومنسقة لإجبار كيان الاحتلال الإسرائيلي على الوفاء بالتزاماته الدولية، وإنهاء الحصار غير القانوني على غزة، من أجل وضع حدٍّ لثقافة الإفلات من العقاب.