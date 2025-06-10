اللواء موسوي: الانتصار الاستخباراتي الاخير على الاحتلال علامة على الزوال المبكر لهذا الكيان المجرم

خلال رسالة إلى وزير الأمن، هنأ القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي بالانتصار الاستخباراتي لرجال الاستخبارات لوزارة الأمن على الكيان الصهيوني.

أفادت وكالات أنباء أنه في رسالة إلى وزير الأمن الايراني، حجة الإسلام والمسلمين السيد إسماعيل الخطيب، وصف قائد الجيش، اللواء السيد عبد الرحيم موسوي الانتصار الاستخباراتي لرجال وزارة الامن على الكيان الصهيوني بأنه علامة على زوال مبكر لتلك الغدة السرطانية.

وجاء في الرسالة قائد الجيش:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الكريم معالي الوزير حجة الإسلام والمسلمين السيد إسماعيل الخطيب.. السلام عليكم.

إن انتصار رجالكم في عملية استخباراتية معقدة، وانهيار جديد للهيمنة الاستخباراتية للكيان الصهيوني المتعطش للدماء، قد أسعد قلوب الشعب الإيراني وأعداء ذلك الظالم الشرير. هنيئا لكم هذا الانتصار.

هذا الإنجاز القيّم، الذي يعود إلى الفضل الإلهي وإرادة وزارة الأمن الشريفة والنبيلة وصمودها وكفاحها الصامت، هو صفعة قوية أخرى في وجه الكيان الصهيوني الغاصب، ووعدٌ مُبشّرٌ بالزوال المُبكر لهذه الغدة السرطانية في العالم، وتأكيدٌ على تعزيز قوة الردع، ومواجهةٌ أكثر دقةً وفتاكةً في حال أي هجومٍ مُحتمل على إيران.

أُهنئكم، رفاقكم الكرام في وزارة الأمن، وجهاز الاستخبارات في البلاد، وشعب إيران العظيم، على هذا النجاح الباهر الذي أدّى إلى سيادة الجمهورية الإسلامية وتفوقها. أسأل الله العلي القدير أن يُمنّ عليكم بمزيدٍ من التوفيق والنجاح في ظل القيادة الحكيمة لإمامنا الخامنئي العزيز.