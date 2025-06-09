غروسي يدعي: لم تُحل قضايا ضمانات البرنامج النووي الإيراني

زعم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن قضايا الضمانات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني لم تُحل، وعلى إيران تقديم إجابات تقنية موثوقة في هذا الصدد.

بالتزامن مع بدء الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة، كتب رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، على موقع X "في الأشهر الأخيرة، عملت بشكل مكثف مع إيران والولايات المتحدة لدعم مفاوضاتهما. وفي الأسبوع الماضي، سافرتُ أيضًا إلى القاهرة والتقيت بوزيري خارجية مصر وإيران والرئيس المصري".

وأضاف أن الوكالة تلعب دورًا أساسيًا في الموافقة على أي اتفاق جديد، مدعيًا "أننا نواصل التعاون (مع إيران)، لكن قضايا الضمانات لا تزال عالقة. يجب على إيران تقديم إجابات تقنية موثوقة فورًا لتوضيح المواد والأنشطة النووية غير المعلنة".

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على دور الوكالة المحايد والهام في معالجة هذه القضية الصعبة والحساسة، مضيفًا أنها اكتشفت جزيئات يورانيوم من صنع الإنسان في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران، هي ورامين، ومريوان، وتركوز آباد، والتي حصلت الوكالة على وصول إضافي إليها في عامي 2019 و2020.

تجاهل غروسي تعاون جمهورية إيران الإسلامية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في السنوات الأخيرة، وزعم أن إيران إما لم ترد على هذه الالتباسات أو لم تقدم إجابات تقنية مقبولة على أسئلة الوكالة. كما حاولت تطهير هذه المواقع، مما أعاق أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة.

ووفقًا لما ادعى غروسي، فإن "هذه المواقع الثلاثة، وربما مواقع أخرى ذات صلة، كانت جزءًا من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد استخدمت بعض الأنشطة مواد نووية غير معلنة".

بدأ الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا قبل ساعات بحضور ممثلين عن 35 دولة عضوًا.

في الاجتماع، الذي يستمر حتى يوم الجمعة، سيبحث أعضاء المجلس قضايا مثل السلامة النووية، وتنفيذ اتفاقيات الضمانات، والأنشطة العلمية والبحثية للوكالة.

يضم مجلس محافظي الوكالة 35 عضوًا، ويجتمع خمس مرات سنويًا في مارس/آذار ويونيو/حزيران، ومرتين في سبتمبر/أيلول، قبل وبعد دورة الجمعية العامة، وفي ديسمبر/كانون الأول.