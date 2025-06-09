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حماس: قرصنة الاحتلال سفينة مادلين اعتداء سافر على الضمير الإنساني

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأشد العبارات جريمة القرصنة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني باعتراض سفينة “مادلين” التضامنية في المياه الدولية،
رمز الخبر: ۷۱۴۹۲
تأريخ النشر: 09 June 2025

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأشد العبارات جريمة القرصنة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني باعتراض سفينة “مادلين” التضامنية في المياه الدولية، ومنعها بالقوة من الوصول إلى قطاع غزة، واقتيادها إلى ميناء أسدود، واحتجاز من على متنها من متضامنين دوليين قدموا في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار وفضح جريمة التجويع.

وقالت حماس، في بيان الاثنين: إن اعتراض “مادلين” في عرض البحر، ومنعها من إيصال مساعدات رمزية إلى شعبنا الذي يواجه حرب إبادة جماعية، يُعد إرهاب دولة منظم، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، واعتداءً على متطوعين مدنيين تحركوا بدافع إنساني.

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