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وزير الاستخبارات: الوثائق التي حصلنا عليها تتعلق بالمفاعلات النووية للكيان الصهيوني

أعلن وزير الاستخبارات الإيراني عن تمكن إيران من الحصول على مجموعة كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة، بما في ذلك الخطط والمنشآت النووية في الأراضي المحتلة، مؤكدًا أن هذه الوثائق ستُنشر قريبًا.
رمز الخبر: ۷۱۴۹۰
تأريخ النشر: 08 June 2025

قال حجت الإسلام والمسلمين إسماعيل خطيب، وزير الاستخبارات، إن الوثائق التي تم الحصول عليها من الكيان الصهيوني تتعلق بمنشآته النووية.

وأضاف: "هذه الوثائق ستعزز القوة الهجومية للبلاد". وأكد أن "الوثائق النووية الكاملة قد تم الحصول عليها ونقلها، بالإضافة إلى وثائق تتعلق بالولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى، مما يعزز القوة الهجومية للبلاد".

وأشار وزير الاستخبارات إلى أن "عملية واسعة وشاملة ومعقدة تم التخطيط لها، وقد بدأت هذه العملية من خلال النفوذ وجذب الموارد وزيادة الوصول إلى هذه الموارد، مما أتاح لنا اليوم، بفضل الله، أن نحصل على كنزًا مهمًا".

وذكر خطيب أنه كما أن هذه الوثائق مهمة، فإن طريقة نقلها أيضًا مهمة. وقال: "نحن نحمي هذه الوثائق وطريقة نقلها، وكما استغرقنا الوقت في الإعلان عن الوصول إلى هذه الوثائق لضمان نقلها بأمان إلى البلاد، سنحمي أيضًا طرق النقل، ولن نعلن عنها قريبًا، لكننا سننشر الوثائق قريبًا".

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وزير الاستخبارات: الوثائق التي حصلنا عليها تتعلق بالمفاعلات النووية للكيان الصهيوني
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