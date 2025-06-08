النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۸مشاهدات
‍ پ

وسائل إعلام عبرية: الهجوم على إيران صعب؛ طهران قادرة على ضرب "إسرائيل"

أقرت صحيفة عبرية بقوة إيران العسكرية في مواجهة الكيان الصهيوني.
رمز الخبر: ۷۱۴۸۶
تأريخ النشر: 08 June 2025

ذكرت صحيفة "ماكور ريشون" الصهيونية في تقرير لها أن الهجوم الذي قد تشنه "إسرائيل" على المنشآت النووية الإيرانية سيكون صعبًا للغاية.

وأشار التقرير إلى أن أي هجوم جوي من قبل الكيان الصهيوني ضد إيران سيكون معقدًا وصعبًا، ولا يمكن من خلاله إيقاف عملية تخصيب اليورانيوم بشكل كامل.

وأكد التقرير أن الإيرانيين أثبتوا لأنفسهم وللآخرين أنهم قادرون على استهداف الأراضي المحتلة مباشرة. وقد أدت العمليات الأخيرة لإيران إلى إلحاق الأضرار بالقطاعات الاستراتيجية للكيان الصهيوني.

وأضافت الصحيفة أن إيران لا تزال قادرة على إلحاق الأذى بالكيان الصهيوني في أي هجوم محتمل.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
وزير الاستخبارات: الوثائق التي حصلنا عليها تتعلق بالمفاعلات النووية للكيان الصهيوني
اقتراب سفينة "مادلين" من شواطىء قطاع غزة، وسط مخاوف من استهداف الاحتلال
بقائي: العقوبات الامريكية الجديدة تشير إلى عمق عدائهم تجاه الشعب الإيراني
قافلة من آلاف المتطوعين تنطلق يوم غد من تونس باتجاه معبر رفح
وسائل إعلام عبرية: الهجوم على إيران صعب؛ طهران قادرة على ضرب "إسرائيل"
رئيسا إيران والجزائر يؤكدان على توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين
عراقجي: إيران ليست لديها أي رغبة في امتلاك الأسلحة النووية
مشروع تل أبيب الخطير لإحداث فوضى اجتماعية من خلال تسليح عصابات إجرامية في غزة
الخارجية الايرانية تدين الهجمات الصهيونية على سوريا
اعلام الکیان الصهیونی یعلن عن مقتل 5 جنود من النخبة وإصابة آخرين في خان يونس
إيران وأرمينيا تؤكدان على تعميق العلاقات بين البلدين
غروسي: المفاوضات بين إيران وأمريكا جادة للغاية