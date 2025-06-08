وسائل إعلام عبرية: الهجوم على إيران صعب؛ طهران قادرة على ضرب "إسرائيل"

ذكرت صحيفة "ماكور ريشون" الصهيونية في تقرير لها أن الهجوم الذي قد تشنه "إسرائيل" على المنشآت النووية الإيرانية سيكون صعبًا للغاية.

وأشار التقرير إلى أن أي هجوم جوي من قبل الكيان الصهيوني ضد إيران سيكون معقدًا وصعبًا، ولا يمكن من خلاله إيقاف عملية تخصيب اليورانيوم بشكل كامل.

وأكد التقرير أن الإيرانيين أثبتوا لأنفسهم وللآخرين أنهم قادرون على استهداف الأراضي المحتلة مباشرة. وقد أدت العمليات الأخيرة لإيران إلى إلحاق الأضرار بالقطاعات الاستراتيجية للكيان الصهيوني.

وأضافت الصحيفة أن إيران لا تزال قادرة على إلحاق الأذى بالكيان الصهيوني في أي هجوم محتمل.