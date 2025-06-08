رئيسا إيران والجزائر يؤكدان على توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين

أعرب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري، عن عميق تعاطفه مع الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم في غزة، مؤكدا بانه لو اتحد المسلمون لما تمكن الكيان الصهيوني من ارتكاب الجرائم الشنيعة في غزة.

هنأ الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون والبلد الشقيق والصديق الجزائر حكومةً وشعبًا بحلول عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الاتصال، وصف الرئيس بزشكيان شعيرة الحج العظيمة والتجمع الكبير للمسلمين من مختلف الأعراق والجنسيات والبلدان بأنها مظهر فريد من مظاهر وحدة الأمة الإسلامية، وأعرب عن أمله في أن تمهد رسائل وبركات هذا العيد العظيم الطريق لتعزيز الأخوة والتضامن بين المسلمين وتطوير العلاقات بين الدول الإسلامية، وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجزائر.

ودعا ، إلى نشر السلام والاستقرار والطمأنينة بين جميع الشعوب الإسلامية، وأعرب عن تعاطفه العميق مع اهل غزة المظلومين والمقاومين الذين يتعرضون لأبشع الجرائم اللاإنسانية التي يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني، سائلاً الله تعالى لهم بالخلاص والتحرر.

وأكد: إذا تضافرت جهود الدول الإسلامية كيد واحدة وموحدة ومتماسكة، فلن يتمكن الكيان الصهيوني أبدًا، أو حتى ان يجرؤ، على ارتكاب مثل هذه الجرائم الفظيعة والشنيعة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم واهل غزة المقاومين.

كما أشار الرئيس الإيراني إلى الروابط الأخوية بين الشعبين الإيراني والجزائري، معربًا عن أمله في أن تتعزز العلاقات الثنائية في ظل هذه الأخوة الإسلامية في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجية، وأن تتخذ خطوات فعّالة على طريق الرفاهية والتقدم والسعادة لشعبي البلدين.

ومن جانب اخر هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إيران حكومةً وشعبًا بعيد الأضحى المبارك، وأكد على ضرورة تضافر جهود الأمة الإسلامية لتحقيق السلام والاستقرار والأمن الدائم في المنطقة، وشدد على تضامن الدول في دعم اهل غزة المظلومين ضد ظلم وطغيان وجرائم الكيان الصهيوني.

كما أعرب عبد المجيد تبون عن اهتمامه بتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، ودعا الله تعالى أن يحفظ شعبي إيران والجزائر والأمة الإسلامية جمعاء من الكوارث والمصائب.