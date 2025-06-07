إيران وأرمينيا تؤكدان على تعميق العلاقات بين البلدين

أكد الرئيس الايراني في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء ارمينيا على تعميق التعاون بين البلدين.

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان خلال محادثة ودية، على العلاقات التاريخية والودية والمتنامية بين طهران ويريفان، ودعوا إلى تعميق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

وبعد ظهر اليوم الجمعة، هنأ رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، حكومة وشعب إيران، وكذلك سماحة القائد، بحلول عيد الأضحى المبارك، وتمنى الصحة والسلام والتقدم المتزايد للبلدين والشعبين.

ومن جانب اخر أعرب الرئيس الايراني عن تقديره للتهاني الصادقة التي قدّمها رئيس الوزراء الأرميني، مشيدًا بالروابط التاريخية والثقافية والودية بين البلدين، ومؤكدًا على أهمية العلاقات الراسخة والمستقرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأرمينيا.