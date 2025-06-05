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مسؤولون إيرانيون: مقترح واشنطن لا يتطرق إلى رفع العقوبات وفيه أمور مبهمة

مسؤولون إيرانيون اکدوا للميادين أنّ ثمة "عدداً كبيراً من الأمور المبهمة والأسئلة" حول المقترح الأميركي لاتفاق نووي، مجددين موقف بلادهم بالتمسك بتخصيب اليورانيوم وحقوق الشعب الإيراني.
رمز الخبر: ۷۱۴۷۸
تأريخ النشر: 05 June 2025

أكد علي شمخاني، المستشار السياسي لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، أنّ من كتب المقترح الأميركي لاتفاق نووي "لم يكن ماهراً"، مشيراً إلى أنّ إيران تقوم حالياً بإعداد مقترح جديد، و"لن تتنازل إطلاقاً عن حقها الطبيعي".

 

وفي تصريحات أدلى بها إلى الميادين، أوضح شمخاني أنّ المقترح الأميركي "لا يتطرّق إلى موضوع رفع العقوبات، علماً بأنّ هذا الموضوع يمثّل قضيةً أساسيةً بالنسبة لطهران".

وشدّد شمخاني على أنّ إيران "لن تسمح بتحقيق الأهداف الأميركية"، المتمثلة بـ"تفكيك البرنامج النووي الإيراني وإيصال مستوى تخصيب اليورانيوم إلى الصفر".

وأضاف: "مواقف الولايات المتحدة تجاه المحادثات النووية مع إيران لم تتغير، منذ عهد أوباما، وحتى الآن".

غريب أبادي: أي محادثات يجب أن تضمن حفظ حقوق الشعب الإيراني

في حديث إلى الميادين أيضاً، أشار كاظم غريب أبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية، إلى أنّ طهران "تدرس حالياً المقترح الأميركي، وستقدّم اقتراحاتها عليه كتابةً"، موضحاً أنّ ثمة "عدداً كبيراً من الأمور المبهمة والأسئلة حوله".

وأضاف غريب أبادي إلى أنّ المحادثات الحالية تجري مع الأميركيين فقط، لكن "هناك ارتباط وتبادل لوجهات النظر مع الدول الأوروبية".

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