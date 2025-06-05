بزشكيان والسوداني يتبادلان التهاني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك

تبادل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، التهاني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي : إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، جرى خلاله تبادل التهاني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، والتمنيات بأن تعود المناسبة بالخير والاستقرار على البلدين والعالمين العربي والإسلامي".

وأضاف البيان، أن الاتصال شهد التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والعمل المشترك لمواجهة التحديات، إضافة إلى البحث في آخر المستجدات بالأوضاع العامة في المنطقة وسبل تدعيم الاستقرار فيها.