النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۳مشاهدات
‍ پ

بزشکیان للسفراء الإيرانيين الجدد: توسيع التعاون مع الدول يعزز من مقاومة إيران أمام التحديات

أكد رئيس الجمهورية خلال لقائه بالسفراء الجدد للبلاد أن التعاون مع الدول يعزز من قدرة إيران على مواجهة التحديات. وقال: "أنتم السفراء في الخط الأمامي لتوسيع العلاقات الإيرانية مع العالم".
رمز الخبر: ۷۱۴۷۵
تأريخ النشر: 04 June 2025

أشار مسعود بزشکیان، خلال مراسم وداع السفراء الجدد في دول الصين، جمهورية أذربيجان، ساحل العاج، المكسيك، كوبا، وأوروغواي، إلى أن تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع الدول المختلفة يقوي إيران أمام الضغوط والتحديات. وأضاف: "أنتم السفراء في الخط الأمامي لتوسيع العلاقات والتفاعلات للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع العالم".

 

 

ولفت رئيس الجمهورية إلى أن مسار العلاقات الإيرانية مع الدول التي يعمل فيها السفراء الجدد يسير في اتجاه جيد، مشيراً إلى أن الصين وإيران لديهما إمكانيات كبيرة لتوسيع علاقاتهما، كما أن العلاقات مع جمهورية أذربيجان شهدت قفزة إيجابية بعد زيارتي الأخيرة لهذا البلد.

وأضاف بزشکیان: "فيما يتعلق بالعلاقات مع دول منطقة إفريقيا وأمريكا اللاتينية، تم طرح مواضيع في الاجتماعات الاستشارية للسياسة الخارجية، وقد تقرر وضع خطة دقيقة لتنظيم العلاقات في هذه المجالات بناءً على الإمكانيات والمصالح المتبادلة".

وطلب رئيس الجمهورية من السفراء الجدد في هذه الدول الست تقديم تقييم دقيق لأوجه التعاون والإمكانات المتبادلة لتوسيع العلاقات، وذلك لوضع خطة دقيقة تستند إلى تأمين المصالح المتبادلة.

كما دعا بزشکیان السفراء إلى جعل تحديد مجالات النشاط ودعم الشركات الخاصة الإيرانية في دول مهامهم من أولويات أعمالهم.

 

وقد قدم كل من رحماني فضلي سفير إيران في الصين، ودميرجی‌لو سفير إيران في جمهورية أذربيجان، وميغونی سفير إيران في ساحل العاج، وبسندیده سفير إيران في المكسيك، ونادري سفير إيران في كوبا، وبني‌اسد سفير إيران في أوروغواي، خلال هذا الاجتماع توضيحات حول برامجهم لتوسيع العلاقات مع الدول التي يعملون فيها.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
بزشکیان للسفراء الإيرانيين الجدد: توسيع التعاون مع الدول يعزز من مقاومة إيران أمام التحديات
عراقجي: استمرار التخصيب داخل ايران خط احمر/ المقترح الامريكي يحمل غموض وتساؤلات
في ذكرى رحيله؛ الإمام الخميني (رض)، شخصية استثنائية تجاوزت حدود الجغرافيا والدين
قائد الثورة: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم والردّ الإيراني على الهراء الأمريكي واضح وصريح
بزشكيان: إيران ترحب بالمفاوضات دائما، ولكن التنمر ليس من قواعد التفاوض
العميد حيدري: القوات المسلحة الايرانية في ذروة جاهزيتها
الحكومة الإيرانية: لن نترك طاولة المفاوضات والمشكلة الاساسية هى التصريحات المتناقضة للأمريكيين
لدى وصوله الى بيروت/ عراقجي: ندعم وحدة أراضي لبنان وجهوده ضد الاحتلال الصهيوني
بقائي: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من أراضي إيران
عراقجي: حجم التبادل التجاري بين إيران ومصر سيرتفع/ لن نتنازل عن حقنا في استخدام سلمي للطاقة الذرية