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العميد حيدري: القوات المسلحة الايرانية في ذروة جاهزيتها

أكد قائد القوات البرية للجيش، العميد كيومرث حيدري ان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ذروة جاهزيتها لمواجهة أي تهديد للعدو.
رمز الخبر: ۷۱۴۷۰
تأريخ النشر: 03 June 2025

 قال العميد كيومرث حيدري، اليوم الثلاثاء، على هامش زيارة تفقدية لإنجازات مجموعة الشهيد كبريائي الصاروخية 840 التابعة للقوات البرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية المتمركزة في آران وبيدغل: "إن القوات المسلحة للبلاد ترد على أي تهديد في وقت قصير".

وأضاف: "إن وحدات الصواريخ التابعة للقوات البرية تعمل بكل إخلاص في الميدان، وهي مستعدة للدفاع عن البلاد ضد أي تهديد".

وأضاف قائد القوات البرية للجيش: "لدينا وحدة صاروخية قوية في منطقة آران وبيدغل، ومن الضروري ضمان أعلى مستويات الجاهزية القتالية في هذه المنطقة".

وقال العميد حيدري: "أقامت القوات البرية خمس قواعد صاروخية ضمن هيكلها، ونحن مستعدون لأي تهديد ونستمع لأوامر القائد الأعلى قائد الثورة الاسلامية".

تقع مدينة آران وبيدغل، التي يزيد عدد سكانها عن 103 آلاف نسمة، على بُعد حوالي 215 كيلومترًا من مركز محافظة أصفهان.

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