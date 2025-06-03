أكد وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي صباح اليوم الثلاثاء لدى وصوله الى مطار رفيق الحريري في بيروت ان ايران تدعم وحدة أراضي لبنان ولايحق لأحد ان يتدخل في شؤونها الداخلية.

لدى وصوله الى بيروت/ عراقجي: ندعم وحدة أراضي لبنان وجهوده ضد الاحتلال الصهيوني

وصل وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي صباح اليوم الثلاثاء إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث استقبله مسؤولون لبنانيون رسميًا.

قال وزير الخارجية لدى وصوله إلى بيروت: "سألتقي اليوم بكبار المسؤولين اللبنانيين"، مضيفا: "آمل أن تبدأ صفحة جديدة من العلاقات المحترمة بين إيران ولبنان، قائمة على المصالح المشتركة".

وأضاف السيد عباس عراقجي: "إيران تدعم وحدة أراضي لبنان"، مؤكدا: "لا يحق لأي دولة التدخل في شؤون لبنان الداخلية..علاقاتنا مع لبنان هي علاقة عريقة، لطالما كانت ودية وقائمة على الاحترام المتبادل، ونحن عازمون على مواصلة هذه العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين البلدين".

وصرح وزير الخارجية: "استقلال لبنان وسيادته والحفاظ على وحدة أراضيه أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة لنا وللمنطقة بأسرها"، مبينا: "لقد دعمنا سيادة لبنان ووحدة أراضيه في جميع المراحل، وسنواصل دعمه ضد احتلال الكيان الصهيوني".

وأدان احتلال الكيان الصهيوني، قائلاً: "إن إدانة هذا الاحتلال هي في الواقع دعم لدولة صديقة، ولا تعني التدخل، ولا يحق لأي دولة في المنطقة التدخل في شؤون الدول الأخرى".

وصرح هذا الدبلوماسي الرفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "خلال زيارتي إلى لبنان، سألتقي وأتشاور مع رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية".

وأشار الى زيارته امس الاثنين الى مصر وقال: "استمرارًا لزيارتي للقاهرة، أجريتُ لقاءاتٍ قيّمة وهامة في مصر. سألتقي اليوم بكبار المسؤولين اللبنانيين"، مضيفا: "في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، الأولوية الأولى هي جيراننا ومنطقة غرب آسيا وأصدقائنا في هذه المنطقة".