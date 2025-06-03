أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن 41% من مرضى الكلى في غزة استشهدوا نتيجة عدم القدرة على الحصول على الخدمات الطبية.

وزارة الصحة في غزة: 41% من مرضى الكلى في غزة استشهدوا

اعلنت وزارة الصحة في غزة أن 41% من مرضى الكلى في غزة استشهدوا خلال الحرب نتيجة تدمير مراكز غسيل الكلى ومنع الاحتلال الإسرائيلي من الوصول إليها.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أن قوات الاحتلال الصهيوني استهدفت مركز "نورا الكعبي" لغسيل الكلى لمرضى الكلى شمال قطاع غزة، ودمرته بالكامل.

وأضافت الوزارة أن المركز يعد من المراكز القليلة التي تقدم خدمات غسيل الكلى في شمال غزة، وأن تدميره يعرض مرضى الكلى لكارثة إنسانية ذات عواقب غير متوقعة.

حذرت وزارة الصحة من تفاقم الوضع، ودعت المجتمع الدولي إلى القيام بواجباته الإنسانية لمنع انهيار النظام الصحي في غزة بشكل كامل.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مستشفى نورا الكعبي لغسيل الكلى شمال قطاع غزة، والذي كان المركز الوحيد الذي يقدم خدمات غسيل الكلى الحيوية لمرضى الكلى في المنطقة، قد دمر بالكامل على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كان المستشفى، الواقع بالقرب من بيت لاهيا، يخدم عشرات المرضى من المناطق المحيطة، مثل بيت حانون وجباليا وقرية أم النصر.

قبل تدميره بالكامل، استُهدف المرفق عدة مرات، مما أدى إلى إتلاف معظم أجهزة غسيل الكلى، ولم يتبقَّ منه سوى ثمانية أجهزة صالحة للاستخدام. والآن، دُمِّر المرفق بالكامل.

يأتي هذا الهجوم في إطار سلسلة هجمات إسرائيلية أوسع نطاقا على النظام الصحي في غزة، حيث تعرضت المستشفيات والعيادات للقصف والمداهمة والتدمير بشكل متكرر، مما حدّ من وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الطبية.

وقد حذّرت وزارة الصحة في غزة ووكالات الإغاثة مرارا وتكرارا من أن انهيار النظام الصحي في ظل الحصار ومنع المساعدات الإنسانية قد خلقا كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ونشر مدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش صورا لمستشفى نورا الكعبي، مؤكدا أن المركز عالج أكثر من 160 مريضا بعد ترميمه وإعادة افتتاحه.