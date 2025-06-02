النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۰مشاهدات
‍ پ

قائد صهیونی: جيشنا تحول إلى ميليشيا ونهاية نتنياهو قريبة

قال رئيس شعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي اللواء يسرائيل زئيف إنه بعد مرور أكثر من 600 يوم للحرب، تحول الجيش الإسرائيلي إلى حالة تشبه المليشيا فعلياً، مؤكداً أن نهاية نتنياهو اقتربت.
رمز الخبر: ۷۱۴۵۸
تأريخ النشر: 01 June 2025

ذكرت القناة 12 العبرية، أن "اللواء زئيف كشف أن جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي أصبحوا مرهقين ومستنزفين، والجيش يقترب بالفعل من حالة الميليشيا من حيث الانضباط والافتقار إلى التدريب، والوضع التجاري في إسرائيل سيئ وهناك تدهور اقتصادي، وتكلفة المعيشة رهيبة، والعزلة السياسية تتفاقم وهناك صدع متزايد مع الولايات المتحدة".

وأوضح اللواء زئيف إن الجيش الإسرائيلي مطالب بمواصلة الخوض في الوحل، والمناورة بين الأنقاض التي خلفتها الحرب السابقة، من دون هدف عسكري واضح، ومن دون استراتيجية للخروج أو رغبة في إنهاء القتال، وتستمر الشعارات الفارغة حول هزيمة حماس منفصلة عن الواقع.

وأكد اللواء الإسرائيلي أن الحكومة نفسها تعمل أيضا بشكل سيء للغاية، وفي كل يوم يزيد من عزلة إسرائيل، فالوضع الخطير في قطاع غزة اليوم ينبع من الفوضى، ومن المنظمات المسلحة التي ستحوله إلى بركان متفجر في السنوات المقبلة، الأمر الذي سيهدد إسرائيل بشكل أكبر من الناحية الأمنية.

وختم رئيس شعبة العمليات بالقول إن نهاية مناورة نتنياهو أصبحت قريبة إلى حد ما، فكل شيء وصل إلى طريق مسدود؛ قانون التجنيد، والتعيينات، والحرب المتضائلة، واستعادة النجاحات تتآكل، وهو لا يرتفع في استطلاعات الرأي، إن الواقع يعمل ضد نتنياهو، وربما ينجح الإسرائيليون بتحريرنا من جرائمه.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: إسرائيل تُدار من قبل مجموعة من البلطجية
وزارة الصحة في غزة: 41% من مرضى الكلى في غزة استشهدوا
"وول ستريت جورنال": البیت الأبیض یوعز بتعليق العقوبات الجديدة على إيران
عراقجي: الرد على رسالة الولايات المتحدة قيد الإعداد
قائد صهیونی: جيشنا تحول إلى ميليشيا ونهاية نتنياهو قريبة
"أكسيوس": مقترح سلطنة عمان حول تخصيب اليورانيوم يحظى بموافقة واشنطن
تحذير من انتشار أمراض فتاكة في غزة
تقريظ قائد الثورة الاسلامية لكتاب "روح الله"
تفاصيل زيارة وزير الخارجية الايراني إلى مصر
غريب آبادي: تقرير الوكالة محاولة سياسية لإحياء ادعاءات غير مثبتة ومنحرفة
صنعاء تحذّر المستثمرين في كيان الاحتلال: غادروا فوراً
الخاجية الايرانية: لا توجد أي قيود على حق إيران في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية
عراقجي: تسلمنا مقترحات الجانب الأمريكي عبر وزير الخارجية العماني