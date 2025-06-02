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"أكسيوس": مقترح سلطنة عمان حول تخصيب اليورانيوم يحظى بموافقة واشنطن

حظيت فكرة إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم لاستخدامه في الأغراض السلمية بموافقة الولايات المتحدة، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة.
رمز الخبر: ۷۱۴۵۷
تأريخ النشر: 01 June 2025

تبقى قضية موقع المنشأة المزمع إنشاؤها غير محسومة، إذ تصر واشنطن على أن يكون خارج الأراضي الإيرانية.

وقد تقدمت سلطنة عمان بهذه المبادرة، التي تقترح إنشاء اتحاد إقليمي تحت الرعاية الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد مسؤول أمريكي ومصدر مطلع أن الفكرة "حظيت بموافقة الولايات المتحدة"، مع تركيز النقاش حاليا على تحديد الموقع المناسب للمنشأة.

من جهتها، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قدم إلى إيران "اقتراحا مفصلا ومقبولا" بشأن الاتفاق النووي يوم السبت.

وجاء هذا العرض بعد الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في روما قبل أسبوع.

وحسب موقع اكسيوس فان إيران طلبت الحصول على الموقف الأمريكي كتابة، بعد أن قدم ويتكوف عرضا شفويا خلال الجولة الرابعة من المحادثات، ثم قام بشرحه تفصيليا في الجولة الخامسة.

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"أكسيوس": مقترح سلطنة عمان حول تخصيب اليورانيوم يحظى بموافقة واشنطن
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