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تحذير من انتشار أمراض فتاكة في غزة

حذر مدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش، من تفشي الأمراض الفتاكة في قطاع غزة، بسبب نقص الأدوية واللقاحات.
رمز الخبر: ۷۱۴۵۶
تأريخ النشر: 01 June 2025

قال مدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش: إن الاحتلال حوّل آليات توزيع المساعدات إلى مصائد موت وتهجير قسري في غزة.

وأضاف: نكره الصمت الدولي تجاه المجزرة التي يتعرض لها السكان الجائعون.

وأكد أن المستشفيات تعاني نقصا حادا في الأدوية والمعدات الطبية، إذ يمنع الاحتلال دخول ثلاثة آلاف شاحنة محملة بالمعدات الطبية من العريش إلى غزة.

وأضاف نحذر من انتشار الأمراض بسبب منع دخول الأدوية واللقاحات وانتشار الإسهال والتهاب السحايا. ويعاني 90% من السكان من انعدام الأمن المائي.

يشار إلى أن 30 مواطنا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات، بعد أن استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواطنين فلسطينيين كانوا في طريقهم لتلقي مساعدات غذائية من مركز توزيع تابع لشركة أميركية في منطقة المواصي جنوب رفح.

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تحذير من انتشار أمراض فتاكة في غزة
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