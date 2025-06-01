صنعاء تحذّر المستثمرين في كيان الاحتلال: غادروا فوراً

مصدر في وزارة الدفاع اليمنية يدعو المستثمرين الأجانب لمغادرة "إسرائيل"، ويوجّه رسالةً إلى المستوطنين مفادها "ستطول أيامكم ولياليكم داخل الملاجئ".

دعا مصدر في وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء، اليوم السبت، المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة في كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى سرعة المغادرة.

وطالب المصدر في تصريحات لوكالة "سبأ" اليمنية، المستثمرين والشركات الأجنبية المغادرة بسرعة، لأنّ البيئة الاستثمارية لن تكون آمنة والأفضل القيام بذلك ما دامت الفرصة مواتية.

وقال المصدر إنّ الصواريخ اليمنية مصمّمة بعدّة رؤوس حربية وفي حال اعتراضها تنقسم لتصيب أهدافاً أكثر، بما يجعل منظومات العدو بلا فائدة.

كذلك، لفت إلى أنّ "الصواريخ اليمنية لن تتوقّف في استهداف الكيان المجرم إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن أهالي قطاع غزّة"، متابعاً أنّه "على كلّ صهيوني تحسّس رأسه تحسّباً لسقوطها".

ووجّه المصدر رسالةً إلى المستوطنين الإسرائيليين، قائلاً: "ستطول أيامكم ولياليكم داخل الملاجئ خلال الأيام المقبلة".