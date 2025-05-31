الأمم المتحدة: غزة أكثر بقاع الأرض جوعاً

حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزّة، مؤكداً أنّ "إسرائيل" تمنع دخول معظم المساعدات الإنسانية، بما فيها الطعام الجاهز للأكل، واصفاً الوضع هناك بـ"أكثر بقاع الأرض جوعاً".

قال المتحدّث باسم مكتب الشؤون الإنسانية، ينس لايركه إنّ "600 شاحنة مساعدات فقط من أصل 900 صُرّح لها بالوصول إلى حدود قطاع غزة، لكنّ العوائق البيروقراطية والأمنية تجعل من شبه المستحيل إيصالها إلى داخل القطاع.

وأضاف لايركه خلال مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، إنّ "ما تمكّنا من إدخاله هو الدقيق فقط. هذا ليس جاهزاً للأكل، أليس كذلك؟ يجب طهيه.. 100% من سكان غزة معرّضون لخطر المجاعة".

وأشار إلى أنّ الطرق التي تُخصصها السلطات الإسرائيلية للمساعدات الإنسانية "مزدحمة وغير آمنة"، متابعاً أنّ عدد الشاحنات محدودة ويُعدّ شحيحاً وهو نقطة في بحر.

ويمارس الاحتلال الإسرائيلي تجويعاً بحق 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزّة، عبر إغلاق المعابر منذ الثاني من آذار/مارس الماضي، بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.