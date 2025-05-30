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عراقجي: السعودية لها مكانة مهمة في سياسة الجوار الإيرانية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في إشارة إلى العلاقات مع السعودية، "إن المملكة العربية السعودية تحتل مكانة مهمة للغاية في سياسة الجوار الإيرانية".
رمز الخبر: ۷۱۴۴۶
تأريخ النشر: 29 May 2025

ردا على بعض القضايا التي حدثت بعد اعتقال ايراني في المدينة المنورة قال عراقجي ان موضوع العلاقات مع السعودية في الوقت الحاضر حظي باهتمام جاد على خلفية المسالة التي وقعت. انا على اتصال مع الزملاء في بعثة قائد الثورة ومؤسسة الحج والزيارة لكي لا يحدث اي خلل في مجال ايفاد الحجاج الايرانيين.

وأضاف: "نحن جادون للغاية بشأن العلاقات الإيرانية السعودية. سياستنا في الجوار التي بدأت بالفعل سياسة بالغة الأهمية. وللمملكة العربية السعودية مكانة بالغة الأهمية في هذه السياسة".

وأكد وزير الخارجية: "سنواصل علاقاتنا الأخوية ولن نسمح بأي مساس بهذه العلاقات".

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