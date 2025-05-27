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قبيل مغادرته الى عمان؛ الرئيس الايراني: نسعى لإقامة افضل العلاقات مع جيراننا

صرح الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان قبيل مغادرته الى سلطنة عمان عن زيارته تهدف الى تعزير العلاقات مع الدولة الجارة، مؤكدا على ضرورة وقوف دول المنطقة ضد جرائم الكيان الصهيوني.
رمز الخبر: ۷۱۴۳۹
تأريخ النشر: 27 May 2025

أشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعود بزشكيان قبيل مغادرته إلى سلطنة عمان، إلى السياسات العامة لقائد الثورة الاسلامية، مؤكدا أن هدفنا وأولويتنا هو التواصل مع جيراننا بأفضل طريقة ممكنة.

وأضاف بشأن زيارته الى مسقط: "تأتي هذه الرحلة بدعوة من سلطان عمان وتهدف إلى تحسين العلاقات مع الجيران، حيث ان تحسين العلاقات العلمية والاقتصادية والتجارية في صميم المشاورات".

وتابع الرئيس بزشكيان: "سنناقش قضايا مختلفة مثل السلام والهدوء في المنطقة والقضايا التي تحدث في فلسطين وغزة، من أجل التوصل إلى لغة ومنظور مشتركين"، مؤكدا: "على دول المنطقة أن تسعى جاهدة لوقف عدوان الكيان الصهيوني وجرائمه ضد الفلسطينيين والسلوكيات التي لا يقبلها أي إنسان حر ذو ضمير حي".

وختم بزشكيان بقوله: ": "لدينا علاقات تجارية مع سلطنة عمان تبلغ قيمتها نحو 2.3 مليار دولار، ونسعى إلى تعميق هذه العلاقات وتحقيق إنجازات مهمة..من المتوقع أن تناقش الرحلة قضايا مثل الطرق والشحن والتجارة والتكنولوجيا والاستثمار ونأمل أن تساهم في توسيع نطاق التواصل بين البلدين في مختلف المجالات"، مبينا: "يتواجد في هذه الرحلة رجال أعمال وبعض المحافظين لتعزيز العلاقات بين المحافظات والدول المجاورة".

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قبيل مغادرته الى عمان؛ الرئيس الايراني: نسعى لإقامة افضل العلاقات مع جيراننا
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