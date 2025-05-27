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الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي

استدعت وزارة الخارجية الايرانية، القائم بالأعمال الفرنسي، للاحتجاج على المواقف التدخلية لوزير خارجية بلاده ضد إيران.
رمز الخبر: ۷۱۴۳۴
تأريخ النشر: 26 May 2025

على إثر التصريحات المهينة والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة التي أطلقها وزير الخارجية الفرنسي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي في طهران من قبل محمد تنخائي، رئيس الدائرة الثانية لأوروبا الغربية بوزارة الخارجية، وتم نقل احتجاجات ايران الشديدة في هذا الصدد إليه.

وفي هذا الاستدعاء، وصف رئيس الدائرة الثانية لأوروبا الغربية بوزارة الخارجية ادعاءات وزير الخارجية الفرنسي بأنها تدخل سافر في الشؤون الداخلية لإيران. وأدان هذه المواقف غير المسؤولة والاستفزازية، وطالب بتوضيح رسمي من وزارة الخارجية الفرنسية في هذا الصدد.

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