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اسلامي: ايران حافظت على التقدم في مجال الصناعة النووية رغم التحديات والحظر

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي، إن ايران تعتمد في قراراتها على رؤيتها الوطنية ومصالحها العليا، ولا تقبل أن يُملى عليها ما تفعل من الخارج.
رمز الخبر: ۷۱۴۲۷
تأريخ النشر: 25 May 2025

جاءت تصريحات اسلامي خلال مشاركته في مراسم إحياء ذكرى استشهاد وزير الخارجية الراحل حسين أميرعبداللهيان، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية.

وفي كلمته، شدد إسلامي على أن الهوية الوطنية والقيم هي ما يرسم مسارنا، ونحاول من خلالها تحقيق التماسك لخدمة المصالح العامة.

وقال إن إيران تسعى إلى أن تحافظ على مكانتها في العالم من خلال توجه مستقل ينبع من أهدافها الوطنية.

وأوضح أن ايران رغم التحديات والحظر تمكّنت من الحفاظ على مستوى من التقدم في مجال الصناعة النووية، مضيفا: لقد واصلنا طريق التنمية، وحققنا إنجازات تُقارن بتلك التي حققتها دول متقدمة، وهو ما لم يكن متوقعًا من كثيرين.

وأكد أن إيران ستواصل مسيرتها وفق خططها الاستراتيجية، مع احترام القوانين الدولية، وبما يحقق أمنها وتقدمها دون خضوع لضغوط أو إملاءات خارجية.

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اسلامي: ايران حافظت على التقدم في مجال الصناعة النووية رغم التحديات والحظر
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