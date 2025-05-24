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بقائي: ملحمة تحرير خرمشهر، رمز الإيمان بـ "حب الوطن من الإيمان"

كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الملحمة الكبرى لتحرير خرمشهر في 3 خرداد 1361 (24 مايو 1982) تمثل رمز الإيمان بـ "حب الوطن من الإيمان" وهي بمثابة منارة لنا في مسيرتنا نحو العزة والاستقلال والتقدم.
رمز الخبر: ۷۱۴۲۴
تأريخ النشر: 24 May 2025

كتب بقائي في حسابه على منصة "إكس": "لقد حرر الله خرمشهر." إن الثالث من خرداد يذكرنا بأحد أروع فصول التاريخ المعاصر لإيران؛ اليوم الذي عادت فيه خرمشهر إلى أحضان الوطن بفضل مقاومة وصمود أبناء إيران الأسطوري.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "هذه الانتصار ليس مجرد إنجاز عسكري، بل هو تجسيد للوحدة الوطنية، وحب الوطن، والتضحية الفريدة للشعب الإيراني في الدفاع عن وطنه."

وأشار بقائي إلى أن الملحمة الكبرى لتحرير خرمشهر في 3 خرداد 1361 تمثل رمز الإيمان بـ "حب الوطن من الإيمان" وهي بمثابة منارة لنا في مسيرتنا نحو العزة والاستقلال والتقدم.

واختتم بقائي بالقول: "نُحيي ذكرى جميع الرجال والنساء الأبطال الذين ساهموا في تحرير خرمشهر، ونرسل تحياتنا إلى أرواحهم الطاهرة."

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