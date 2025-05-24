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ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 53,901 شهيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد شهداء الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع قد بلغ 53,901 شخص.
رمز الخبر: ۷۱۴۲۲
تأريخ النشر: 24 May 2025

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانًا جديدًا حول أحدث إحصائيات الشهداء والجرحى نتيجة الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وبحسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد استشهد 53,901 شخص نتيجة الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن.

كما أوضحت هذه الهيئة الطبية الفلسطينية أن العدد الإجمالي للجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ بداية الحرب قد بلغ 122,593 شخصًا.

وأعلنت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل جثامين 79 شهيدًا إلى المستشفى، كما أصيب 211 شخصًا خلال هذه الفترة.

ومنذ 18 مارس 2025، وفي موجة جديدة من الهجمات على غزة، استشهد 3,747 شخصًا وأصيب 10,552 آخرون.

ولا يزال هناك الآلاف من الأشخاص المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

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