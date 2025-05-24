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قائد مقر الدفاع الجوي: حققنا تقدما ملحوظا في مجال تصميم وتطوير أنظمة الأسلحة المحلية

قال قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي المشترك: "حققنا تقدما ملحوظا في مجال تصميم وتطوير أنظمة الأسلحة المحلية".
رمز الخبر: ۷۱۴۲۱
تأريخ النشر: 24 May 2025

أكد قائد مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي العميد "علي رضا صباحي فرد" أننا حققنا تقدما ملحوظا في مجال تصميم وتطوير أنظمة الأسلحة المحلية واعتبر القوة العسكرية والقدرة الرادعة مكونان حيويان للقوات المسلحة.

وأشار العميد صباحي فرد، في كلمة ألقاها أمام قادة ومسؤولي هذه القوة، الیوم السبت، إلى قوة القوات المسلحة الإيرانية وقال: "القوة العسكرية والقدرة الرادعة هما المكونان الحيويان للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وسيتم استخدام جميع القدرات والمنصات لزيادة هذه القوة".

وأكد على ضرورة التقدم في مجال تطوير الأنظمة الدفاعية، مبينا: "لقد حققنا تقدما ملحوظا في مجال تصميم وتطوير أنظمة الأسلحة المحلية. ویتم بذل الجهود على مدار الساعة لتحقيق هذا الهدف".

وأعلن قائد مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي، أن ضمان أمن وطننا من أولويات عمل هذه القوة وقال: "إن منظومة الدفاع الجوي للبلاد، بجهود جهادية من كوادرها المتخصصة وأجهزة الاستخبارات، تضمن أمن سماء إيران الإسلامية، وستعطي الأولوية لأمن وراحة مواطنينا في جميع الظروف.

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