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حرس الثورة الاسلامية: ملحمة خرمشهر تعبر عن درس للاعداء خاصة الكيان الصهيوني

وصف الحرس الثوري الإسلامي في بيان بمناسبة ذكرى تحرير خرمشهر، يوم23 مايو، "يوم المقاومة والتضحية والنصر"، وهذه الملحمة بأنها رمز لتجلي الإرادة الإلهية ودرس للأعداء الوهميين، بما في ذلك الكيان الصهيوني.
رمز الخبر: ۷۱۴۲۰
تأريخ النشر: 24 May 2025

وصف الحرس الثوري الإسلامي في بيان له بمناسبة ذكرى تحرير خرمشهر، "يوم المقاومة والتضحية والنصر"، هذه الملحمة التاريخية بأنها رمز لتجلي الإرادة الإلهية والقوة الشعبية لإيران الإسلامية ووحدة القوات المسلحة في مواجهة عدوان جبهة الاستكبار الكبرى والعدو الوهمي للبعثيين في العقد الأول من الثورة الإسلامية، ودرس للأعداء الوهميين الجدد، بما في ذلك الكيان الصهيوني.

لقد أثبت تحرير خرمشهر أن الشباب الإيراني المؤمن لديه القدرة على كسر إرادة العدو وتغيير حساباته. إنهم لا يسمحون فقط بالهجوم على أرض وهوية إيران الإسلامية، بل يلاحقون العدو برد ساحق ويحولون الحرب إلى فرصة وبناء للقوة.

إن تحرير خرمشهر لم يكن مجرد انتصار عسكري، بل كان مظهراً رائعاً من مظاهر ظهور الهوية والقوة. وكان انتصاراً لإرادة الشعب الإيراني المؤمن والثوري على آلة الحرب التابعة للنظام البعثي وداعميه الدوليين والإقليميين. لقد تحقق هذا النصر بالاعتماد على الإيمان بالله تعالى، والقيادة الشجاعة والحكيمة للإمام الخميني (رضوان الله عليه)، وحضور الشعب في الميدان، واستراتيجية وتخطيط وشجاعة القادة الشباب المؤمنين والثوريين في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية، ودعم جهاد البناء، واستطاع أن يغير جميع معادلات العدو العسكرية والسياسية.

ويتابع البيان: "من خلال الاستفادة من نموذج المقاومة وهذه الملحمة التاريخية، يمكن لشباب إيران الإسلامية أن يفكروا في النصر في خرمشهر أخرى، وفي ساحة الحرب المشتركة، مثل القادة الشباب الذين حرروا خرمشهر، أن يهزموا العدو في حرب لا تزال قائمة حتى اليوم في أبعاد مختلفة وبشكل مشترك، وأن يغيروا تقديراتهم وحساباتهم وفقًا للقوة الداخلية للبلاد".

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حرس الثورة الاسلامية: ملحمة خرمشهر تعبر عن درس للاعداء خاصة الكيان الصهيوني
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