الرئيس الايراني سيزور عشق آباد

أعلن وزير خارجية تركمانستان، رشيد ميردوف أن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية قبل دعوة للمشاركة في المؤتمر الدولي للسلام وتدابير بناء الثقة، المقرر عقده في عشق آباد في 12 ديسمبر/كانون الأول 2025.

هذا وكان قد التقى وزير خارجية تركمانستان الاسبوع الماضي الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في طهران بعد مشاركته في فعاليات منتدى حوار طهران في مكتب الدراسات بوزارة الخارجية الايرانية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما ناقشا، القضايا ذات الاهتمام المشترك.