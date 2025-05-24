وزير الخارجية الايراني ونظيره الإيطالي يناقشان المفاوضات في روما واوضاع غزة

تلقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، الذي سافر إلى روما للمشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني المتواجد في الخارج وأبلغه بنتيجة محادثات اليوم.

وشكر وزير خارجية بلادنا نظيره الإيطالي على تعاونه مع سلطنة عمان لعقد هذه الجولة من المحادثات في روما، ووصف مفاوضات اليوم بأنها احترافية ومعقولة، وأعرب عن أمله في أن يتم تحقيق تقدم ملموس من خلال خلق فهم أكثر وضوحا للمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الجانب الأمريكي.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، تم بحث التطورات في منطقة غرب آسيا، وخاصة استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، وتم التأكيد على ضرورة التحرك العاجل لوقف القتل وتقديم المساعدات للنازحين.

وفي إشارة إلى مقتل أكثر من ستين ألف شخص بريء خلال العامين الماضيين والتدمير الكامل لقطاع غزة، وصف وزير خارجية بلادنا هذا الوضع بأنه كارثة كاملة على الإنسانية. وانتقد الدعم الشامل الذي تقدمه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى للكيان الصهيوني، وشدد على مسؤولية جميع الحكومات في المساعدة على إنهاء الإبادة الجماعية وإرسال المساعدات الإنسانية الفورية إلى غزة.

وأشاد وزير الخارجية الإيطالي بدوره بالنهج المسؤول الذي تتبناه إيران تجاه الدبلوماسية، وشكر وزير خارجية بلادنا على إبلاغه بنتائج الجولة الخامسة من المحادثات، وأعلن استعداد إيطاليا لمواصلة المساعدة في هذه العملية.