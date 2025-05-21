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عارف: تخصيب اليوروانيوم على الأراضي الإيرانية خط احمر

أكد النائب الاول للرئيس الايراني، محمدرضا عارف انه بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية، ان تخصيب اليورانيوم داخل البلاد خط احمر.
رمز الخبر: ۷۱۴۱۵
تأريخ النشر: 21 May 2025

 قال النائب الأول للرئيس الایرانی خلال اجتماع مجلس الوزراء: "لا تتلقى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعليمات من أحد في استراتيجيتها لتطوير العلوم والتكنولوجيا".

وأضاف محمدرضا عارف: "إن انتاج الأسلحة النووية ليس له مكان في العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا: "بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قضية التخصيب على الأراضي الإيرانية خط احمر".

وأوضح قائلا: "تصريحات المسؤولين الأميركيين متناقضة، ففي المفاوضات غير المباشرة يطرحون شيئا بشأن تخصيب اليورانيوم، ولكن خارج طاولة المفاوضات، وتحت تأثير أجواء الإعلام أو الذخيرة الفكرية ولإرضاء النظام الصهيوني، يقولون أشياء أخرى".

وأشار الى حادثة انفجار ميناء الشهيد رجائي الذي خلف خسائر فادحة قبلا اسابيع قائلا: "على اللجنة المكلفة بالتحقيق في أسباب ومرتكبي انفجار ميناء الشهيد رجائي أن تعلن التقارير النهائية عن أسباب الحادث وكيفية التعامل مع الجناة في أسرع وقت ممكن".

كما لفت الى ذكرى استشهاد الرئيس الايراني الراحل الشهيد ابراهيم رئيسي ووزيرالخارجية الشهيد اميرعبداللهيان ورفاقهما وقال: "إقامة حفل تكريم شهداء الخدمة كان قضية وطنية".

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