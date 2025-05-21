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مجزرة بجباليا والمقاومة تكبد الاحتلال خسائر بكمائن "صعبة"

صرحت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 98 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء، في وقت تكبد فيه جيش الاحتلال خسائر بشرية بعمليات جديدة للمقاومة وأقر بمقتل جندي بمعارك جنوب القطاع.
رمز الخبر: ۷۱۴۱۴
تأريخ النشر: 21 May 2025

قالت مصادر مطلعة إن 17 شخصا استشهدوا إثر القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ منتصف الليل.

وأفادت المصادر بارتفاع حصيلة المجزرة التي ارتكبتها طائرات الاحتلال، إذ ارتفع عدد الشهداء إلى 12، إثر قصف جوي إسرائيلي على منزلين في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

كما أفادت المصادر باستشهاد 6 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت منزلا جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونقلت المصادر الطبية وأخرى في الدفاع المدني استمرار عمليات البحث عن مفقودين بين ركام المنزل المستهدف في دير البلح. في حين نقلت سيارات الإسعاف المصابين وجثامين الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

جنوبا، استشهد 4 أشخاص في قصف جوي إسرائيلي على منزل في خان يونس، كما استشهد فلسطيني وجرح آخر إثر قصف إسرائيلي على منزل في بلدة بني سهيلا شرقي المدينة.

وتزامن ذلك مع مواصلة المدفعية الإسرائيلية قصفها بكثافة على المناطق الشمالية لمدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

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